ClioMakeUp si separa dal marito Claudio Midolo | la conferma ufficiale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La makeup artist più famosa d’Italia,, all’anagrafe Clio Zammatteo, 41 anni, si è ufficialmenteta dalCaludio, 43 anni, con cui ha passato insieme 18 anni e avuto due figlie. Dopo le indiscrezioni circolate online in questi giorni su una presuntazione didala makeup artist ha deciso di diramare un comunicatocongiunto sul suo blog dovela fine della storia d’amore con il, che ha sposato nel 2007. Nel messaggio, firmato a nome di entrambi e pubblicato il 9 luglio, si legge come la ex coppia, dopo aver vissuto alti e bassi e momenti bui che hanno entrambi tentato di contrastare con impegno, sia arrivata “ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta”, hanno scritto, spiegando che le loro strade ora si dividono dopo 18 anni insieme e tanti progetti costruiti nonostante la giovane età, prima negli Stati Uniti, poi in Italia, “e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità”, scrive la coppia, che insieme ha avuto le figlie Grace Cloe e Joy Claire, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.