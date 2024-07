Circo indegno qualcosa di drammatico | Marine Le Pen fa a pezzi Emmanuel Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una lettera aperta ai francesi, pubblicata sulla stampa, in cuifa il punto dopo il secondo turno delle legislative in Francia e lancia il suo progetto. Ovvero l'ammucchiata. "Chiedo a tutte le forze politiche che si riconoscono nelle istituzioni repubblicane, lo stato di diritto, il parlamentarismo, un orientamento europeo e la difesa dell'indipendenza francese, di avviare un dialogo sincero e leale per costruire una maggioranza solida, necessariamente plurale, per il paese", scrive il galletto. Insomma, alla ricerca di un governo che tagli fuoriLe Pen e il Rassemblement National. Oltre, se possibile, a tagliar fuori Jean-Luc Mélenchon., in ogni caso, si fa beffe della volontà popolare e aggiunge: "Se l'estrema destra è arrivata prima al primo turno con quasi 11 milioni di voti, avete chiaramente rifiutato di farle entrare nel governo", salvo poi ammettere che "non ha vinto nessuno".