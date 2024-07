Bruxelles emette 9 miliardi di eurobond per finanziare PNRR e Ucraina

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Commissione europea ha annunciato la settima emissione sindacata del 2024, collocando bond a 5 e 30 anni e raccogliendo complessivamente 9di euro. L’operazione, in doppia tranche, riguardava un nuovo bond a 5 anni per un controvalore di 5di euro e la riapertura del bond a 30 anni per un valore di 4di euro. I proventi della transazione saranno utilizzati peri programmi dell’UE, in particolare nel contesto di NextGenerationEU e dei fondi per sostenere l’. Le caratteristiche dei Bond La prima emissione riguardava un Bond quinquennale, scadenza 5 ottobre 2029, cedola del 2,875% e rendimento di riofferta del 2,952%, equivalente a un prezzo del 99,640%. Lo spread rispetto al mid-swap è di 11 punti base, che equivale a 43 pb rispetto al Bund tedesco con scadenza il 15 novembre 2029 e 1 pb tramite l’OAT (titolo di stato francese) con scadenza il 25 novembre 2029.