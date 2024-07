143 è il titolo del nuovo album di Katy Perry | ecco quando uscirà

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si intitolerà 143 ildicheil prossimo 20 settembre: mancano poco più di due mesi! L’sarà anticipato dal singolo Woman’s World chequesta notte insieme al video ufficiale, che abbiamo già un po’ potuto vedere ieri con l’anteprima. Oltre la cover di 143,ha condiviso sui social anche un’altra immagine promozionale della nuova era discografica. 143 THESEPTEMBER 20TH PRE-ORDER NOWhttps://t.co/5nOz1xojRD pic.twitter.com/0BaPSQ8t5W —(@) July 10, 2024 SLEEP TIGHT FOR TOMORROW THE PORTAL OPENS pic.twitter.com/z8eoLfqbyb —(@) July 9, 2024 L’ultimodella cantante, Smile, risale al 2020 in piena epoca Covid.: Woman’s World sarà da ballare Woman’s World anticipa il, 143, che è già stato ascoltato da alcuni giornalisti che lo hanno promosso a pieno.