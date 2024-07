Volley l’Italia apre con una vittoria gli Europei U22 | Barotto in luce contro la Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)ha sconfitto laper 3-1 (25-19; 25-18; 23-25; 25-18) nell’indi apertura degliUnder 22 dimaschile, che sono incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono riusciti ad avere la meglio al termine di un inmolto intensouna formazione ostica da battere, riuscendo a portarsi sul 2-0 prima di avere un calco nella terza frazione e riprendersi in occasione del quarto parziale. A mettersi maggiormente insono stati l’opposto Tommaso(23 punti), il centrale Mattia Eccher (13 punti), lo schiacciatore Riccardo Iervolino (12 punti), 9 punti a testa per il centrale Filippo Bartolucci e per il martello Mattia Orioli sotto la regia di Alessandro Bartolucci, Mattia Staforini il libero.