Scusate ma non si può sentire | Spagna-Francia esplode la bufera sulla telecronaca Rai

(Di martedì 9 luglio 2024) Il mestiere del telecronista non è facile. Bisogna avere una voce squillante capace di raccontare in modo completo ciò che accade in campo. Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Basti pensare all'incredibile sfortuna di Alberto Rimedio, telecronista ufficiale della Nazionale per la Rai, che dopo aver raccontato tutto l'Europeo del 2021 vinto dagli azzurri, dovette rinunciare (causa Covid) proprio alla finalissima. Questa sera Stefano Bizzotto non ha rinunciato al suo impegno e si è presentato davanti al microfono per commentaretotalmente afono. E così sui social in tanti hanno notato una circostanza piuttosto curiosa: nella stessaabbiamo un Bizzotto senza voce e un Lele Adani che invece urla il suo commento tattico.