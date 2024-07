Rugby un’Italia U20 indisciplinata perde con la Georgia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Si è appena conclusa al Danie Craven Stadium di Stellenbosch, in Sudafrica, la sfida valevole per la terza giornata della WorldU20 Championship, la Coppa del mondo juniores di. In campo sono scese l’Italia di Roberto Santamaria e la, in una sfida che per gli azzurri non poteva valere più del terzo posto nel girone, visto l’annullamento per maltempo di Irlanda-Australia, con le due formazioni che col pareggio sono andati fuori portata per l’Italia. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato a Stellenbosch, con l’Italia che prova a spingere in attacco, mache difende con ordine e in modo molto fisico. Una difesa che, però, al 12’ non riesce a fermare la fiammata di Mirko Belloni che trova il break vincente e Italia che va sul 7-0.