Rodriguez-Inter da svincolato? Ecco perché si valuta il profilo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)da otto giorni è un giocatore, visto che il suo contratto col Torino è scaduto lo scorso 30 giugno, e potrebbe andare all’. Il difensore è emerso in questo inizio di settimana come un’idea possibile: la spiega Marchetti su Sky Sport 24. LA RICHIESTA – C’è anche Ricardofra i giocatoriti dall’per coprire il buco lasciato dall’infortunio di Tajon Buchanan. Il motivo è presto detto: è uno. Non essendoci grandissimo budget, il mercato di chi non ha in questo momento un contratto in vigore è da tenere in grande considerazionenon bisogna pagare il cartellino. Ma c’è qualcosa di più, ossia il motivo per cui si sta preferendo undel ruolo del difensore svizzero.per l’a parametro zero: lezioni IL NOME – Luca Marchetti, in collegamento con Sky Sport 24, dà un’informazione in più: «C’è ancora una casella da riempire, che è quella del difensore.