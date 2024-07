Rifiuti sei nuove aree dove poter conferire l’organico e il vetro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Fino al termine del periodo estivo, sono operativi 6 nuovi punti sul territorio comunaleorganico e, al di fuori del normale calendario di raccolta porta a porta deidella zona di residenza. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Questesi aggiungono a quelle già operative in Piazza Brodolini a Castelnuovo e fuori dal Centro di Raccolta di Montale,è anche possibile, tramite Carta Smeraldo,indifferenziati". I nuovi punti di conferimento sono in: via E. Fermi; via Michelangelo angolo via G. Cimabue; via Case Bruciate; via Pavarello; via Piemonte (Montale); via Boni (Montale). "Le postazioni – precisano ancora dal Comune - saranno oggetto di controlli da parte del circuito di videosorveglianza dedicato agli abbandoni dei".