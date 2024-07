Rainews oscura il voto in Francia Schlein a La7 | Dovrebbe dimettersi il direttore Petrecca non Baldi Così non è più servizio pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “La Rainon è più. Il dubbio è legittimo: se avesse vinto Le Pen, come tutti si aspettavano, avremmo vistoche non copriva il risultato francese? È TeleMeloni, hanno occupato militarmente la Rai”.la segretaria Pd Elly, intervenendo a InOnda su La7, ha commentato quanto avvenuto sudove domenica sera è statoto ilin, con la sconfitta di Marine Le Pen, ed è stato mandato in onda il festival Città Identitarie. Dopo il caso si è dimessa la vicedirettrice, Ida, ma perdoveva essere ilPaolo: “Chinon è la vicedirettrice, ma ilperchénon è più unper tutti i cittadini e le cittadine”.