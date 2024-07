Napoli al via il raduno a Castel Volturno Presente Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Oggi è iniziato ildel, che ha come obiettivo quello di riscattare il decimo posto della passata stagione. Presenti inSpinazzola e Rafa Marin, che ieri hanno svolto le visite mediche a Villa Stuart. Come riporta Sky Sport, tra i presenti anche Victorche è stato uno dei primi ad arrivare. Si unirà presto alla squadra anche Buongiorno. Sky Sport scrive: “Il difensore, nella giornata di lunedì, ha salutato giocatori e tifosi granata al Filadelfia. Dopo 17 anni di militanza granata Buongiorno lascia il Torino per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus ed è pronto ormai a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto, al. Si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, prendendo parte anche al ritiro dall’11 al 21 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento).