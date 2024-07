Morte della piccola Aurora indagati i genitori entrambi ubriachi | Non hanno chiamato i soccorsi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Si indaga sulladiBrusa, la bambina di 3 anni deceduta dopo un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Giulio Natta a Villabate, Palermo. Nel registro deglisono finiti, Rosario Brusa e Cetty Guarino, che potrebbero essere accusati di omicidio stradale. I punti oscuri dell’incidente Non è chiaro chi dei duestesse guidando la Volkswagen Polo che si è poi schiantata con il muro, provocando la, anche se inizialmente avevano dichiarato che alla guida c’era Rosario. Come riportato dal Giornale di Sicilia, dopo l’incidente i due non avrebberol’1-1-8 né le forze dell’ordine, ma avrebbero portato la bambina alla struttura ospedaliera del Buccheri La Ferla, a Palermo.