Montemarciano ripascimento notturno e lampo contro l' erosione

(Di martedì 9 luglio 2024)(Ancona), 9 luglio 2024 –messo in campo nel tratto vulnerabile di costa a Marina tra ristoranti tra Heidi e Berardi. “L’operazione – ha spiegato il sindaco diMaurizio Grilli da poco eletto – è stata organizzata velocemente grazie alla collaborazione con il Comune di Senigallia e gli altri organi proposti. Avevamo un residuo dello stanziamento fatto dalla Giunta precedente pari a 14mila euro accertati a fine lavori ultimati il 19 giugno scorso. In pratica si tratta di una somma rimasta a disposizione del settore lavori pubblici per interventi in economia e per imprevisti. L’obiettivo era il ripristino di quel tratto di arenile che aveva subito l'aggressione dei fenomeni meteo-marini non particolarmente forti nella settimana precedente.