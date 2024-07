Le squadre italiane fuori dalle coppe europee | scontro Uefa-Abodi cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) “Se il testo resta così, dovremo escludere le“. Queste le parole che il numero uno della, Aleksander Ceferin, avrebbe pronunciato al ministro dello Sport Andreadurante l’incontro all’Olympiastadion di Berlino, in occasione di Svizzera-Italia. Un avvertimento che rischia di diventare una minaccia di carattere sportivo qualora il decreto Istruzione e Sport andasse incontro al semaforo verde in Commissione alla Camera. In quel confronto, il numero uno dellaè stato chiaro, facendo balenare il rischio per l’Italia di vedere le proprieescluse. Tema della discussione, l’emendamento Mulè al decreto Sport e istruzione, che prevede l’autonomia delle leghe dalla Federcalcio: il testo punta a dare piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale alle leghe, il diritto per la Serie A di avere parere vincolante sulle delibere della FIGC che la riguardano e la possibilità di ricorrere contro la giustizia sportiva direttamente al Tar del Lazio.