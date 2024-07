Kishane Thompson non è un fuoco di paglia! Tempo altisonante con vento contrario | candidato in pectore alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)non è undi, ma è una realtà lampante della velocità internazionale ed è in maniera nitida ilinper la vittoriadi Parigi 2024. Lo sprinter giamaicano era emerso in maniera inattesa una decina di giorni fa ai suoi Trials, correndo i 100 metri in un maestoso 9.77 (0,9 m/s difavorevole) e siglando di forza la miglior prestazione mondiale stagionale dopo il 9.82 della semifinale. Si attendeva una conferma al di fuori dei confini dell’isola caraibica e l’allievo di Stephen Francis non si è fatto attendere, scegliendo di sfoggiare tutta la sua classe sul rettilineo di Szekesfehervar (Ungheria), sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza).