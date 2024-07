Inter Frey | Oaktree fa bene a confermare tutti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ex portiere Sebastienha parlato nel corso di unvento a Sportitalia anche dell’, sua vecchia squadra. In particolare si è concentrato sue sulle novità: “Nonostante il cambio di proprietà, la nuova proprietà americana ha deciso di non cambiare all’no di questa, una dirigenza che sta funzionando con delle persone molto valide e molto competenti. Questo è stato molto importante, non scombussolare quello che era stato fatto fino ad adesso“. Poi il francese ha aggiunto: “Credo che per i prossimi due anni sarà così, quindi questa è la cosa più importante. L’è tornata a vincere grazie a questo gruppo dirigenziale e credo che abbia il personaggio più importante del calcio italiano di oggi, che è Beppe Marotta.