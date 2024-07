Incendio a Cesano Maderno muoiono 52enne e la madre di 82 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 luglio 2024) Unè morto oggi pomeriggio in ospedale per il fumo respirato nell'del proprio appartamento, dove stamani era rientrato per cercare di salvare dalle fiamme ladi 82. Qualche ora dopo è deceduta anche la, che era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Il rogo causato da un cortocircuito Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, intorno alle 8 un cortocircuito ha innescato le fiamme, che si sono estese in poco tempo. Ilha lanciato l'allarme e sarebbe poi rientrato nell'edificio, preoccupato per l'anziana, che ha difficoltà a muoversi. All'arrivo dei soccorritori era già terra, intossicato dal fumo. Rianimato dai soccorritori sul posto è stato poi trasportato all'ospedale di Desio (Monza) ma è morto al pronto soccorso.