Il rebus capienza al Franchi Abbonamenti fermi al curvino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 – La certezza - e scusate il gioco di parole - è che ancora di certezze non ce ne sono. Il temadello stadio Artemiorimane un fattore al momento ignoto. La notizia è che nella giornata di giovedì andrà in scena un incontro tra tecnici del Comune di Firenze, Prefettura e Questura. All’ordine del giorno lo spinoso tema del settore ospiti. Che, per inciso, lì dov’è sempre stato non potrà rimanere. Su questo le parti in causa non sembrano avere dubbi. La Fiorentina resta in una fase d’attesa, irritata per non aver ancora lanciato la campagnaper la prossima stagione. Oltre alla posizione degli ospiti, giovedì sarà reso noto anche il numero che ilsarà tenuto a dedicare ai supporter avversari: ovvero il 5% dellatotale.