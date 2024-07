Il padre suicida il calcio come riscatto | l’incredibile storia di Enzo Le Fée nuovo centrocampista della Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa è un’espressione trita e ritrita: “Iloccasione di”. Ma perLe Fée non è soltanto vera: nasconde unafamiliare difficilissima, che ilha vissuto sulla sua pelle e che grazie al, appunto, ora è alle spalle. Segni e cicatrici restano, anche perché se perdi per suicidio ilquando hai 21 anni non è mai facile. Ma la suanon comincia nemmeno da qui. Parte da un cognome: Le Fée. Che è quellomamma, Katia. “Quando ho avutoa 18 anni – ha raccontato ai microfoni di Sofoot – il papà di, Jeremy, non poteva riconoscerlo. Era latitante”. Una vita difficile, con precedenti di droga e violenza anche domestica. Jeremy era un giocatore di prospettiva a Lorient, ma il suo carattere gli aveva impedito di trovare la sua dimensione in campo.