Giovedì 7 città da bollino rosso | Condizioni di emergenza Ecco quali sono

(Di martedì 9 luglio 2024) L'Italia è nella morsa del caldo. Ormai da qualche giorno, i termometri hanno ripreso a registrare alte temperature. Colpa dell'alta pressione, spiegano gli esperti, che consigliano di non esporsi al sole nelle ore più calde e di bere molta acqua. A conferma di ciò, anche il fatto che ben settesaranno dal'11 luglio. Si tratta di Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. È quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore per l'estate 2024 del Ministero della Salute. Il(livello tre) «indicadi(ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».