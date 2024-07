Faida trapper la Corte d’Appello di Milano dimezza la pena per Baby Gang Sentenza più lieve anche per Simba La Rue

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Colpevoli sì, ma con attenuanti. Mohamed Lamine Saida, dettoLa Rue, e Zaccaria Mouhib, in artesono stati condannati in appello rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e a 2 anni e 9 mesi nel processo per la sparatoria di corso Como del luglio 2022. I due in primo grado erano stati condannati con rito abbreviato rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi: perin particolare dunque larisulta quasita. Si attende ora di conoscere le motivazioni della revisione dellada parte dei giudici della terzale(collegio Peragallo-Puccinelli-Gargiulo) di, il 23enne da milioni di follower è uscito da poco dal carcere di Busto Arsizio ed è tornato ai domiciliari. Oggi era presente in aula con i suoi legali Niccolò Vecchioni e Jacopo Cappetta.