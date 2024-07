Destinazione Parigi La fiorettista portabandiera gli sprinter e la sincronette Ecco i campioni di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) La Brianza alla conquista delle Olimpiadi. Dalle piste di atletica alle vasche del nuoto artistico fino alla pedana del fioretto. Un sogno a cinque cerchi coltivato (anche) in Brianza. Missione, dal 26 luglio all’11 agosto, per mettersi al collo almeno una medaglia. È l’obiettivo minimo. È senza dubbio il caso di Arianna Errigo, schermitrice di Muggiò. Una delle leggende viventi di questo sport, straordinaria atleta, ma anche esempio per molte donne per la sua capacità di conciliare l’attività agonistica ad altissimo livello con la vita familiare e con la crescita e l’educazione dei figli. È stata scelta comedell’Italia proprio per la sua dimensione sportiva di primo piano a livello mondiale, ma anche per i valori umani che incarna.