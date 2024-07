Channing Tatum è felice di aver lavorato con la fidanzata Zoë Kravitz | Ha cementato il nostro amore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 luglio 2024) La star di Magic Mike ha svelato il segreto del solido legame con la collega attrice, sul set e nella vita personale.ha raccontato che lavorare insieme alla, l'attrice Zoë, ha consolidato in maniera importante la loro relazione anche fuori dal set. L'attore ha recitato nel film debutto alla regia di, Blink Twice. La condivisione del lavoro avrebbe potuto mettere a dura prova la loro storia d'maè convinto che le riprese del film abbiano reso la coppia più forte che mai, consolidando ulteriormente la loro storia d'. Unione sul set e fuori "So che molte persone hanno timore di lavorare con il proprio partner ma è stata la cosa che ci ha rafforzati, in .