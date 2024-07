Cascina restaura Bellotti-Bon | progetto da oltre 5 milioni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 9 luglio 2024)-Bon: progettp da-Bon, al via i lavori dello storico storico teatro nel cuore del centro storico di, provincia di Pisa, con affaccio su viale Comasco Comaschi. Lavori con fondi Pnrr da. Il restauro, illustra il Comune di, sindaco Michelangelo Betti, Pd, che arriva grazie al Pnrr, parte a 150 anni dalla fondazione del teatro, nato nel 1874 come Arena Diurna. Solo 30 anni dopo il Consiglio comunale approvò la richiesta dei-Bon per la realizzazione della copertura, con inaugurazione del nuovo teatro nel 1915. Risale invece al 1975 l’ultimo restauro che si attuò con il rinnovo delle coperture e della decorazione interna,ad apportare modifiche al palcoscenico e altri miglioramenti ai servizi.