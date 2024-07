Aspettano che esca dal bar e gli sparano | 52enne ucciso in piazza ad Arzana in Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa mattina ad, in provincia di Nuoro, un uomo è statoa colpi di arma da fuoco. Vincenzo Beniamino Marongiu, 52 anni e pregiudicato, è stato colpito inRoma verso le 9 del mattino. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione die della Compagnia di Lanusei. Gli investigatori hanno messo i sigilli alla zona e hanno avviato le indagini. Secondo una prima ricostruzione Marongiu – che era anche sottoposto a sorveglianza speciale – era appena uscito da un bar della, da dove aveva preso un caffè da asporto, e si è accorto di due uomini armati. Ha cercato di scappare ma lo hanno inseguito e gli hanno sparato. Le verifiche dei carabinieri, come racconta l’Unione Sarda, parte inevitabilmente dal passato della vittima che aveva precedenti (anche con arresti) per coltivazione di marijuana, traffico d’armi ed esplosivo, reati contro il patrimonio, scavi clandestini e rivendita di reperti archeologici.