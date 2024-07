Premio Biagio Agnes anticipazioni Il ricordo di Franco Di Mare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 luglio 2024) La seconda serata di Rai Uno, giorno 8 luglio 2024, presenterà una sorpresa ai telespettatori dell’ammiraglia della rete pubblica. Verrà mandata in onda, infatti, una serata prestigiosa che ha visti come protagonisti diversi volti della rete televisiva, soprattutto appartenenti al mondo del giornalismo. Si tratta del, indel compianto direttore generale della RAI, che è stato anche un giornalista e dirigente d’azienda. Durante l’importante serata, i due conduttori d’eccezione, Mara Venier e Alberto Matano, assegneranno diversi premi ai giornalisti che si sono distinti di più per il loro lavoro appassionato, votato al raccontato della verità., tutti i dettagli La Cerimonia di Premiazione della XVI edizione delandrà in onda giorno 8 luglio 2024 in seconda serata su Rai Uno ed è stata realizzata in collaborazione con la Rai, con il Patrocinio di Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo.