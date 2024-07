Peacemaker 2 | altri dettagli sui nuovi personaggi della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024)2:suiLa stagione 2 diè stata annunciata quando il DC Extended Universe esisteva ancora e, con grande sorpresa di alcuni fan, ora fa parte del nuovo DCU dei DC Studios. In modo confuso, James Gunn ha detto che la prima stagione è e non è canonica per questo franchise riavviato, sollevando dubbi su quanto questo nuovo ciclo sia un riavvio in cui alcuni attori tornano eno. In ogni caso, ora abbiamo alcunisuiper gentile concessione di Nexus Point News. Secondo il sito, David Denman interpreterà “Larry”, un “ragazzo duro con un cuore altrettanto grande e un vero migliore amico”. Scommetteremmo sul fatto che sia un vecchio amico di Christopher Smith, anche se non è chiaro se la star di The Office interpreterà una nuova creazione o qualcuno dei fumetti.