Mantova | il corpo di Erica Boldi trovato in un canale nel Veronese S’indaga per omicidio

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Com’è mortana di San Martino dell’Argine, 26 anni, mancava dalla casa dove abitava con la madre e la sorella da qualche tempo. Ieri mattina, domenica 7 luglio, il suoè stato rinelle griglie delTartaro a Vigasio, in provincia di Verona. Decisivi per l’identificazione, probabilmente, alcuni tatuaggi. La procura della città scaligera ha aperto un fascicolo, attualmente a carico di ignoti, in cui si ipotizza il reato di. Il cadavere era senza vestiti. Secondo quanto accertato dall’autopsia non c’era acqua nei polmoni: questo vuol dire chenon è annegata. E quindi è finita in acqua quando già era morta. È caduta o è stata gettata da qualcuno? Gli investigatori sono convinti della seconda ipotesi, anche sulla base di alcune dichiarazioni rilasciate dai residenti nella zona, che si trova in aperta campagna.