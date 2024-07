Gruppo Grifo più forte del carovita | conti in attivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) QUANDO DICI ’Agroalimentare’ ti vengono in mente subito la campagna, i pascoli e le mucche. Ma anche stabilimenti efficienti e sostenibili. Insomma quel Made in Umbria che parla ancora di sapori antichi e genuini, che ha saputo poi adattarsi alle nuove esigenze del mercato ( vedremo come). L’azienda cooperativa guidata dal presidente Carlo Catanossi (nella foto sopra), con tre stabilimenti a Perugia, Norcia e Colfiorito, è leader nel centro Italia per la produzione di latte, primi derivati, mozzarelle e formaggi; l’anno scorso laè salita alla ribalta anche per aver introdotto nel suo core business la produzione di ’Protein’, un latte magro, ad alto contenuto di proteine e senza grassi, ottenuto grazie ad un processo di concentrazione per ultrafiltrazione.