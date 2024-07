Futuro Di Lorenzo idea clamorosa del Napoli | spunta una clausola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

L'intrigo che coinvolge Giovanni Di Lorenzo e il Napoli si sta facendo piuttosto intricato. Il capitano azzurro ha annunciato tramite il suo agente Mario Giuffredi l'intenzione di lasciare il club a causa di una frattura oramai insanabile con tutto l'ambiente. A questa scelta, ha fatto seguito la dura reazione del Napoli, fermo nel non lasciar andare via il giocatore, visto il suo contratto in essere fino al 2028. L'edizione odierna de Il Mattino riporta delle novità davvero incredibili al riguardo: oggi potrebbe esserci infatti un nuovo incontro fra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'agente del giocatore Mario Giuffredi.