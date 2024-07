Francia in un limbo Macron respinge le dimissioni di Attal | Resti per la stabilità

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) È in unlaall'indomani delle elezioni legislative. Il secondo turno ha decretato un'Assemblea nazionale spaccata in tre blocchi principali: gauche, centro ed estrema destra, con la maggioranza alla gauche ma nessuno dei tre gruppi vicino alla soglia dei 289 seggi della maggioranza assoluta. Mentre Parigi si appresta a ospitare le Olimpiadi, dunque, il Paese affronta il dilemma di quale possa essere un nuovo governo. Risposta non semplice. Il primo ministro uscente, Gabriel, in mattinata ha presentato le, ma il presidente Emmanuelle ha respinte chiedendo addi restare «per il momento» per «garantire ladel Paese». L'Eliseo a urne chiuse l'aveva fatto sapere subito:«aspetterà che la nuova Assemblea nazionale sia strutturata prima di prendere le decisioni necessarie».