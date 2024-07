Estate 2024 un mare di eventi a Fondi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio– “Undi” è lo slogan scelto per questa stagione estiva ae la pubblicazione apre con il seguente testo: L’azzurro dele del cielo si confondono all’orizzonte, come due amanti che si cercano da sempre. Ogni onda che si infrange sulla riva è un sussurro d’amore, un richiamo incessante verso l’infinito. Il cielo, specchio di serenità, abbraccia ilcon dolcezza, in un bacio eterno che dissolve ogni confine. E noi, piccoli osservatori, restiamo incantati da questo abbraccio senza tempo, trovando nell’azzurro un rifugio per l’anima, un sogno di pace e libertà. All’interno il calendario completo deglie iniziative. “Trascorrere una sana vacanza è fondamentale per rigenerare il corpo e lo spirito, e la città dioffre un’ampia gamma di opportunità per una vacanza soddisfacente”.