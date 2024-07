Emergenza abitativa a Lucca Il Pd chiede soluzioni e interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024), per il Pd è fondamentale mettere al centro il tema della casa. L’affermazione deriva da un recente incontro che i dem hanno avuto con il Sunia della Cgil e che ha visto una delegazione del partito lucchese composta da Francesco Battistini, Maria Barsellotti e Mario Dianda, confrontarsi con il segretario del Sunia, Stefano Cristiano. L’incontro ha affrontato, come si sottolinea in una nota del Pd, "una panoramica sulla drammatica situazionenel nostro territorio, caratterizzata negli ultimi anni da un vertiginoso incremento degli sfratti". Dal Pd si evidenzia come "il costo degli affitti stia aumentando, principalmente a causa della pressione degli affitti brevi ai turisti, che hanno espulso dal mercato delle locazioni a medio-lungo termine un gran numero di abitazioni".