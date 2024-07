Due in pagella al paladino degli immigrati | l' incubo di Mbappé dopo il voto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quel chiacchierone di Kyliana furia di far politica si è dimenticato di essere il calciatore più forte al mondo. In questo momento la Francia ha più bisogno delle sue gesta in campo che delle parole dietro ai microfoni. Cotanti sforzi per assumere determinate posizioni politiche non hanno certo reso meno inclemente il giudizio dell'Equipe, che all'indomani della vittoria alla lotteria dei rigori contro il Portogallo ha rifilato un bel “due” in. Il quotidiano parigino ci è andato giù pesante con la stella della Nazionale, che non è stata protagonista neanche dal dischetto: Deschamps lo ha chiamato fuori dalla contesa all'inzio del secondo tempo supplementare e il suo sostituto, Bradley Barcola, si è preso la gloria segnando un rigore pesantissimo.