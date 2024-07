Dallo stop ai vaccini obbligatori alle nomine Ue la maggioranza ancora spaccata su tutto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) Inizia un’altra settimana di tensioni per la. Un film già visto: quasi tutte le settimane ormai partono con scontri interniforze di governo, tematiche su cui le posizioni di base sono spesso contrapposte. Ma su cui, alla fine, un accordo si trova sempre. Anche con qualche rospo da ingoiare, ma senza eccessivi drammi. Daiall’Autonomia, passando per la delicata partita delleUe, sarà un’altra settimana di fuoco per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per la sua. Negli ultimi giorni a farla da protagonista sono state le tensioni sull’Autonomia, nonsopite con la protesta di diversi presidenti di Regione della stessadi governo. Poi i nuovi gruppi in Ue, con Matteo Salvini che punta a scavalcare l’Ecr di Meloni con un’unione tra Id e i patrioti di Orban.