Cosa porta Orban a Pechino dopo Mosca in un contesto delicato

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, è arrivato a sorpresa aquesta mattina per quella che ha definito “Missione di pace 3.0”. Val la pena di inquadrare subito il, perché è questo ciò che conta:è in Cina come tappa di ritorno dalla Russia,che i leader Vladimir Putin e Xi Jinping sono appena rientrati dalla riunione della Shanghai cooperation organization di Astana. Ancora: oggi a Washington inizia il vertice Nato, di cui l’Ungheria è parte (problematica per le visioni del leader autoritario di Budapest); e il vertice avrà un’attenzione particolare per la sovrapposizione di interessi e attività tra. Ancora di più: oggi a Bruxelles nasce Patrioti per l’Europa, una formazione che connette una serie di partiti euroscettici che in comune hanno simpatie e collegamenti con la Russia (e con la Cina).