Claudio Savelli | calciomercato senza vergogna il fallimento dell' Italia pallonara

(Di lunedì 8 luglio 2024) Kim! Lukaku! Una volta uscita l'dagli Europei, ilè tornato a popolare le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. È uno dei motivi per cui non cresciamo mai. Non solo: i nomi strillati a caratteri cubitali sono tutti stranieri. Il Napoli prende Buongiorno spendendo fior di milioni? Relegato in qualche angolo remoto. La Roma desidera ardentemente Chiesa? Per rendersene conto bisogna sfogliare almeno dieci pagine. L'Atalanta crede ancora in Zaniolo? Necessario leggere il sito del club per scoprirlo. La Fiorentina spende per Kean nonostante sia un eterno incompiuto? Che vuoi che sia. La Juventus investe su Di Gregorio ed epura uno come Szczesny? Sì ma niente di serio. L'Arsenal sborsa 50, e ripetiamo 50, milioni per Calafiori? Beh ma in Premier hanno i soldi.