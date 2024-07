Caso Alex Marangon | spariti i due guaritori sciamanici che hanno condotto il rituale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un altro elemento infittisce il mistero relativo alla morte di. Dopo che la procura di Treviso, in seguito all’esito dell’autopsia, secondo cui il ragazzo è morto per emorragia interna dovuta a un trauma al torace, ha modificato il titolo del fascicolo, indagando per omicidio volontario a carico di ignoti, sonodue possibili testimoni chiave. Si tratta dei due “curanderi“, i “” cheilamazzonico nei pressi dell’abbazia di Vidor, in provincia di Treviso, dove il barman 25enne è stato picchiato a sangue tra le 2 e le 6 del mattino di domenica 30 giugno. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, i due “curanderi” sono due cittadini sudamericani: il colombiano Johnny Benavides, una sorta di ‘ospite d’onore’ della cerimonia, mentre il secondo, di cui non sono state rese note le generalità, è l’accompagnatore di Benavides.