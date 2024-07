Calzona incorona il Napoli di Conte | il commento non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’ex allenatore delCiccioè tornato a parlare anche del club azzurro dopo l’arrivo di Antonioin panchina. Sono stati mesi intensi, ma non ricchi di soddisfazioni quelli di Cicciosulla panchina del. Arrivato improvvisamente alla vigilia della gara d’andata di Champions League contro il Barcellona al posto di Mazzarri, il tecnico è riuscito a regalare solo in rari sprazzi ciò che voleva mettere in mostra. A peggiorare le cose, sono stati i numeri difensivi davvero da incubo, con una sola gara a rete inviolata, cioè esattamente la sua ultima alla guida del club azzurro e della disastrosa stagione partenopea. Qualche soddisfazione in più per lui è arrivata da questo Euro 2024, dove con la sua Slovacchia ha superato la fase a gironi per poi uscire agli ottavi contro l’Inghilterra, ma a testa davvero altissima.