Biennale Teatro Qualcosa mai visto prima | Back to Back Theatre

(Di lunedì 8 luglio 2024) Venezia, 8 lug. (askanews) – Uno spettacolo duro, con momenti di violenza, ma anche una riflessione sulla società che genera mostri, soprattutto tra le persone più fragili. Con una componente musicale dal vivo importante e la presenza del video a fare da altro personaggio dello spettacolo. “Food Court”, lavoro della compagniaToche ha vinto il Leone d’oro alla carriera alla 52esima, è un’opera potente, così come potente è il lavoro del collettivo australiano composto da artisti neuroatipici e con disabilità cognitive. Ma il messaggio che arriva dal palco è rivolto a tutti e parla a ciascuno di noi. “Noi esploriamo temi contemporanei che sono importanti per gli attori – ha detto ad askanews Bruce Gladwin, direttore artistico dito– ma che sono anche universali e riguardano il pubblico, Cerchiamo di spingere più avanti i confini del, di fareche non si è mai”.