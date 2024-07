Atletica l’incognita Andy Diaz | nessuna gara qualche acciacco e italiano da inizio agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) E’ l’uomo in più della Nazionale italiana dileggera in vista dei Giochi di Parigi 2024. Il triplistaDíaz Hernández sarà autorizzato a indossare la maglia azzurra a partire dall’12024, giusto in tempo per le qualificazioni del salto triplo maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, al termie di una pratica di cambio nazionalità abbastanza complicata che però ha lasciato aperto uno spiraglio al primatistadella specialità, uno dei tre atleti migliori al mondo, in grado, sulla carta, di accarezzare la misura dei 18 metri, superata quest’anno da un suo ex connazionale e omonimo, lo spagnolo Jordan Alejandro Díaz Fortun, anche lui di origini cubane (nato a L’Avana nel 2001) e anche lui reduce da un cambio di nazionalità.