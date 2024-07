Amici 23 una ballerina costretta a fermarsi e a operarsi | il gesto dall’ospedale preoccupa i fan

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unadi23, arrivata anche alla fase serale del talent, sta facendore i fans. La ragazza infatti ha condiviso una foto dall’espedale dopo una delicata operazione. Stiamo parlando di Marisol Castellanos. In queste ore la giovane ragazza fa parlare di sé per l’immagine virale online che la vede ricoverata e da qui, quindi, nasce la tristezza degli utenti legata al timore che la beniamina non possa più ballare.23 di Maria De Filippi, Marisol Castellanos viene ricoverata: la foto choc Così come emerge in rete, da uno scatto diventato virale, l’ex star uscente tra i ballerini concorrenti di23 di Maria De Filippi avrebbe subito una delicata operazione. Un intervento che Marisol Castellanos pare abbia subito al ginocchio, già dolorante in più di una occasione al percorso di studio che ha visto la giovane protagonista al talent show di Maria De Filippi, tanto da non poter dare il massimo sul palco alle prese con le varie coreografie.