Amici 23 Marisol Castellanos ricoverata in ospedale per l’operazione al ginocchio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Protagonista indiscussa dell’ultima edizione di, nonché vincitrice della categoria ballo,una volta uscita dal talent show condotto da Maria De Filippi, ha continuato a tenere aggiornati i fan non solo per quanto riguarda i suoi progetti futuri nell’ambito della danza, ma anche sulla sua vita privata. Negli ultimi mesi, infatti, la ballerina ha spesso condiviso con le persone che la seguono diversi scatti in compagnia di alcuni ex allievi di23 e soprattutto con il fidanzato Petit, dimostrando che la storia nata all’interno della scuola sta procedendo a gonfie vele. Proprio nelle scorse ore, laha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di foto che la vedono in compagnia del fidanzato e di Gaia De Martino, ricapitolando un po’ ciò che è accaduto negli ultimi giorni.