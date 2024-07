Al Comune di Caserta finanziamento per la realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024). Ildiha ottenuto undi oltre 62mila euro per ladiindi. Si tratta di risorse afferenti al Fondo Unico Giustizia, messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, destinate a favorire gli investimenti in misure e tecnologie capaci di promuovere la legalità, assicurando un presidio maggiore e più qualificato del territorio, lo sviluppo di programmi di rigenerazionee la creazione di un sistema integrato di prevenzione e contrasto dei fenomeni delinquenziali. Talesi inserisce nell’ambito di un progetto complessivo nel campo dellarealizzato dal. In tal senso, va ricordato l’altroda 250mila euro (sempre fondi del Ministero dell’Interno) ottenuto dall’Amministrazione per il posizionamento di 39 telecamere in vari quartieri della città, che si aggiungeranno alle 100 previste dal project financing per la pubblica illuminazione e alle altre che saranno installate dal concessionario della mobilità cittadina.