Si fa fatica a trovare personale preparato

(Di domenica 7 luglio 2024) La stazione di Macerata è composta da quattordici tecnici: coprono il territorio con turni di reperibilità e guardia attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. "Siamo pochi", evidenzia il capostazione Francesco Gargano. Un organico sottodimensionato (fatto di 19 persone in totale tra tecnici, operativi e collaboratori). "Purtroppo avremmo necessità e bisogno di molti più soccorritori – aggiunge –. Ma il problema è nelle capacità richieste per superare la selezione d’ingresso". La base per diventare soccorritore include infatti un livello piuttosto avanzato. I requisiti per partecipare alla selezione tecnica d’ingresso per la qualifica di operatore soccorso alpino (Osa) sono: età compresa tra 18 e 45 anni; arrampicata su roccia da primo di cordata su difficoltà minima di 4° Uiaa (Unione internazionale delle associazioni alpinistiche, ovvero appigli e appoggi rari e/o esigui, per cui serve una buona tecnica di arrampicata applicata alle varie strutture rocciose, come pure un certo grado di allenamento specifico); buona capacità di movimentazione con i ramponi su terreni classici invernali; buona capacità di movimentazione su terreni innevati con gli sci d’alpinismo; arrampicata su cascata di ghiaccio da primo di cordata difficoltà minima grado "3 (ice)" 75-80°; conoscenza delle elementari manovre di corda e di autosoccorso su neve, ghiaccio e roccia.