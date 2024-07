Ravenna l’attacco sarà esplosivo E tra i portieri anche un over

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) C’è tanto fermento attorno al mercato dele al nuovo sistema di scouting e di ‘analisi dati’ sui calciatori, basato sugli algoritmi di Black Duck. Le linee strategiche vengono comunque dettate da mister Antonioli e dal ds Mandorlini, con la consulenza del vice presidente Braida. Fra queste, pur avendo deciso di ‘sistemare’ in porta una delle tre quote under obbligatorie (i 2005 Fresia e Galassi), a disposizione di mister Antonioli ciun portiere. La decisione strategica è stata presa per essere pronti ad ogni eventualità. Saranno dunque 3 idella rosa. Intanto però, come anticipato ieri, ci sono 3 volti nuovi che stanno per essere tesserati. Quello più importante è Simone Biagi, ventisettenne regista aretino, all’occorrenza utilizzabilecome trequartista, reduce da 3 campionati consecutivi di serie C con Montevarchi e Latina,se ‘tormentati’ da due infortuni, fra cui il collaterale mediale del ginocchio ad agosto 2022 e la frattura dell’omero patita a novembre 2023.