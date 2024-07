Polizia ed esercito votano Le Pen | Francia alle urne indiscrezioni su delle cifre clamorose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Oggi, domenica 7 luglio, è il giorno del secondo turnoelezioni legislative in, ultimo atto della sfida tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron, quest'ultimo artefice di un voto anticipato architettato, in buona sostanza, solo per fermare l'avanzata del Rassemblement National e, con discreta probabilità, far piombare il Paese nell'ingovernabilità. Ed in questo contesto, nei giorni scorsi, si è molto discusso di un manifesto elettorale proprio del RN, manifesto ideato per le Europee e che recitava: "Siamo poliziotti, votiamo Bardella". Insomma, il messaggio è chiaro: lavota a destra. Messaggio che fece insorgere il generale Christian Rodriguez: "Sembra che ignorate che lo status militare vieta questo genere di messaggi".