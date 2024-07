Pamplona la follia della corsa dei tori tra feriti e polemiche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Ogni anno, dal 7 al 14 luglio,, nel nordSpagna, si trasforma in un mare di rosso e bianco per celebrare la Festa di San Firmino, un evento tanto atteso quanto controverso. Al centro di questa festa, nota principalmente per gli “encierros“, vi è una pratica che suscita passioni contrastanti non solo tra i partecipanti entusiasti ma anche tra gli attivisti per i diritti degli animali. Gli “encierros“, o corse dei, rappresentano il momento clou di questa festività. Ogni mattina, a partire dalle 8:00, sei possentivengono liberati dai recinti e fatti correre lungo un percorso di 850 metri fino alla piazza dell’arena cittadina. L’obiettivo dei partecipanti è quello di correre insieme ai, cercando di raggiungere l’arrivo prima di loro, sfidando così il pericolo di essere colpiti o cadere durante la