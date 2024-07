Olimpiadi Parigi 2024 basket | l’elenco delle squadre qualificate ai Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024)al torneo olimpico dimaschile deidi. Grande attesa per l’appuntamento con la pallacanestro alle, un evento che purtroppo non vedrà ai nastri di partenza l’Italia. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco sono infatti stati eliminati nella semifinale del torneo Preolimpico di Porto Rico per mano della Lituania e quindi non saranno della partita in Francia. Ci saranno invece ovviamente proprio i padroni di casa francesi, ma con loro anche tante altre big. Occhi puntati senza dubbio sugli Stati Uniti, che partiranno con i chiari favori del pronostico grazie alla presenza di tantissime stelle NBA. Insieme a Francia e USA sono certi della partecipazione anche Australia, Canada, Germania, Sud Sudan, Giappone e Serbia.