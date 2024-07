Non ha voluto tirare il rigore audio rubato ad Alexander-Arnold | esplode il caso in Inghilterra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Non brilla, l', ma vola in semifinale ad Euro 2024: eliminata la Svizzera ai calci di, decisivo l'ultimo penalty trasformato da Trenton. Ora, la nazionale di Southgate affronterà in semifinale l'Olanda, che ha avuto la meglio nella serata di sabato 6 luglio sulla Turchia, battuta in rimonta. Per l'certo non una partita leggendaria, ma quel che conta ovviamente è il risultato: ora i Tre Leoni sono a due vittorie dal titolo. Ma insi parla molto di qualcosa accaduto subito dopo il termine della partita. E il protagonista è sempre lui,. Infatti il difensore del Liverpool, dopo aver segnato ildecisivo, si è avvicinato a qualcuno del suo entourage, si è coperto la bocca con la mano ma non è servito: si è infatti capito che stesse dicendo al compagno che qualcuno, in squadra, si era rifiutato di calciare uno dei cinque rigori.